Tujuh Album Tommy Page Tinggal Kenangan

LOS ANGELES - Album merupakan bagian yang sangat penting bagi para penyanyi. Tak terkecuali dengan Tommy Page. Tommy Page musisi era 90-an ini memiliki sederetan album .

Tommy Page merajai permusikkan di era 90-an. Ia (Tommy) pun saat ini memiliki sejumlah album dalam masa karirnya. Tercatat Tommy Page sudah mengeluarkan tujuh album selama pengabdiannya di dunia musik dunia. Musik pun membuat namanya menjadi besar dan banyak dikagumi oleh setiap orang yang mengetahuinya.

Mempunyai tujuh album tentu tidak mudah didapatkan oleh Tommy Page, butuh eksistensi tinggi untuk meraihnya. Apalagi persaingan ketat antar musisi dunia sangatlah sengit. Berikut daftar tujuh album yang dimiliki oleh Tommy Page.

Tahun 1988 Tommy Page merilis album pertamanya dengan list lagunya antara lain Zillion Kisses, Turning Me On, I Think I'm in Love, Hard to Be Normal, I Love London, Making My Move, Love Takes Over, A Shoulder to Cry On, dan Minetta Lane.

Selang dua tahun di tahun 1990, Tommy Page merilis album keduanya yang diberi nama 'Paintings in My Mind'. Album ini menghasilkan lagu I'll Be Your Everything, I Break Down, Turn on the Radio, Don't Give Up on Love, When I Dream of You, Till the End of Time, dan lainnya.

Tak menunggu lama, tahun 1991 Tommy Page merilis album ketiganya yang diberi nama 'From The Heart'.

Tahun 1992 Tommy Page merilis album keempatnya yang diberi nama 'A Friend To Rely On', serta di tahun 1994 ia merilis album kelimanya yang diberi nama 'Time'. Dilanjutkan tahun 1996 dengan album 'Loving You' dan album terakhirnya tahun 2000 'Ten Til Midnight'.