FOTO: Sebelum Wafat, Tommy Page Tengah Membuat Lagu

LOS ANGELES – Kematian mendadak Tommy Page mengubah antusiasme menjadi duka. Dirinya ternyata tengah menulis lagu sebelum meninggal dunia.

Hal ini diketahui melalui cuitan terakhir Tommy di Twitter yang ditulis 15 Januari 2017. Di cuitan itu, Tommy menyertakan foto dirinya tengah bermain piano.

“Writing....,” tulis Tommy. Tommy juga telah mengucap janji akan merilis sebuah lagu di cuitan sebelumnya, diunggah 5 Januari 2017.

“Aku tengah mengerjakan lagu baru. Kalian belum lihat semua dariku!,” tulis Tommy.

Awalnya, fans mengucap tidak sabar ingin mendengarkan karya pencipta lagu I’ll Be Your Everything itu. Namun ketika kabar kematiannya tersebar, ucapan tidak sabar itu berubah menjadi ucapan duka. Tidak sedikit juga yang tidak rela musisi idolanya meninggal dunia.

“@Tommypage tolong beritahu aku ini tidak benar... tolong kabarkan kalau kamu sehat-sehat saja dan masih menulis lagu... tolong....,” tulis netizen @eve_lie.

Dengan meninggalnya Tommy, tidak diketahui apakah karya tersebut sudah selesai digarap, terlebih akan dirilis. Namun meninggalnya Tommy tentunya meninggalkan rasa antusias di hati para fans yang membuat mereka tetap ingin mendengarkan karya terakhir Tommy tersebut.

Tommy meninggal dunia di usia 46 tahun dan dikabarkan bahwa dirinya bunuh diri.

“@Tommypage RIP terlalu cepat pergi! Doa dan rasaku untuk keluargamu. #DepressSucks,” tulis @DawnieWahlberg.

“@Tommypage Kuharap kita bisa mendengar karyamu yang ini. Aku memikirkan keluarga dan teman-temanmu sekarang. Kau akan dirindukan ❤️,” tulis @travelgirl1971.