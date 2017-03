Tersangkut Gaun Sendiri, Adele Hampir Jatuh saat Konser

BRISBANE - Adele hampir terjatuh saat tampil dalam konser tunggal yang ia langsungkan di Brisbane, Australia. Dilansir melalui Aceshowbiz, insiden yang menimpa pemenang Grammy itu terjadi kala dirinya tersandung saat mencoba berlari melewati tangga.

"Aku hampir jatuh karena tersandung salah satu anak tangga itu, apa kalian lihat? Ya Tuhan!," ucap Adele pada kerumunan penonton yang hadir.

Insiden ini, diakui Adele, disebabkan oleh kelalaiannya sendiri yang lupa mengangkat bagian bawah gaun saat mencoba untuk berlari. Diketahui, Adele memang tampil mengenakkan gaun panjang dalam konser malam itu, guna merayakkan penayangan film Beauty and the Beast.

"Aku tidak pernah memakai dress semacam ini sebelumnya. Aku hanya ingin merayakan perilisan film Beauty and the Beast, tapi aku lupa mengangkat bagian bawah gaunku dan hampir dibuat terjatuh karenanya," terang pelantun Someone Like You tersebut.

Kejadian ini sempat membuat Adele gagal kehilangan fokus dan menghasilkan suara fals disela alunan lagu Hello yang ia bawakan. Kendati demikian, wanita 28 tahun justru menjadikan hal itu sebagai lelucon dan sukses mengundang tawa penonton.

Konser yang digelar Adele di Brisbane ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian tur yang ia selenggarakan di Australia. Usai tampil di Brisbane, penyanyi kelahiran Tottenham, Inggris akan langsung bertolak ke Sydney untuk menghelat konser pada 10 dan 11 Maret 2017 mendatang.