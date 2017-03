Kenangan Tommy Page Bersama Hits A Shoulder To Cry On

LOS ANGELES - Tommy Page seorang musisi berbakat asal Amerika meninggal dunia pada Jumat, 3 Maret 2017. Thomas Alden Page atau yang biasa kita kenal dengan Tommy Page ini meninggal pada usianya yang ke-46. Kejadian ini pun membuat kita teringat akan karyanya yang hits yaitu A Shoulder To Cry On yang terkenal.

Siapa yang tidak mengetahui hits Tommy Page yang berjudul A Shoulder To Cry On. Ia (Tommy) pun menjadi sukses dengan hitsnya tersebut. Di era 90-an lagu ini pun mengantarkannya pada puncak karir. Hal ini pun membuat Tommy menjadi penyanyi yang diperhitungkan dikancah musik internasional. Lagu A Shoulder To Cry On dikeluarkannya pada tahun 1988.

Pria yang lahir pada 24 Mei 1970 ini mempunyai banyak hits terkenal. Mulai dari A Shoulder To Cry On, I'II Be Your Everything, When I Dream of You, I'm Falling in Love dan masih banyak lagi.

Diduga Tommy Page meninggal karena gantung diri. Ini pun menimbulkan beberapa pertanyaan bagi khalayak. Ia pun dikabarkan pernah bekerja menjadi pengecek mantel disebuah klub malam New York.

