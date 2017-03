Line Up Hari Terakhir Java Jazz Festival 2017

JAKARTA - Tak terasa acara Java Jazz Festival 2017 memasuki hari terkhir. Acara yang dihelat di JIEXPO Kemayoran Jakarta ini telah menampilkan musisi-musisi papan atas, lokal maupun internasional. Berbagai kejutan pun telah dipertunjukkan dalam acara tersebut.

Acara yang menampilkan beberapa musisi kelas wahid ini, menyita perhatian orang-orang. Mulai dari aksi panggung, kolaborasi antar musisi dan masih banyak. Berikut line up hari terkhir Java Jazz Festival 2017.

Sisitipsi, Asteriska, Grace Sehertian, Dhira Bongs, I Know You Well Miss Clara, Alsa Project, Rafi Muhammad (The other side of me), Hi-Vi, LaidThis Nite, Glenn Fredly, Ne-Yo, Sergio Mendes, IWAN FALS Feat. Maurice Brown & Kirk Whallum.

Kemudian ada juga David Manuhutu Project, Monita Tahalea, Nicholas Payton Afro-Caribbean Mixtape, Cyrille Aimée, Kamal Musallam with Dwiki Dharmawan, Tohpati Bertiga, Dewa Budjana Zentuary, Adam Hawley (with Brian Simpson, Nate Phillips, Frank Richardson and Elan Trotman), Barasuara Feat. Ron King Horn Section, Anthony Strong, Maurice Brown, Dwiki Dharmawan Pasar Klewer.

Ditambah dengan Fareed Haque Feat. Tony Monaco, Richard Bona and Mandekan Cubano, Dr. Lonnie Smith Trio, Chielie Minucci & Special EFX Feat. Eric Marienthal & Lao Tizer, Morgan James, MEZZOFORTE, Elliott Yamin, Incognito, The Flamboyant, MLDJAZZPROJECT 2, The Overtunes, Mocca, Endah N' Rhesa X DUADRUM, Stanley Jordan, Goodluck Heiwa.

Masih ada Tiyo Alibasjah feat. Karim Suweileh plays Brazillian, Armand Maulana, DW3, Beatluz Project (Adinda Shalahita, Albert Fakdawer Feat. Barry Likumahuwa), Harvey Mason Feat. Tony Monaco, Kirk Whalum & Perry Hughes with Special Appearance of Dee Dee Bridgewater, Blood Sweat and Tears Feat. Bo Bice, Dylan Elise , Leonardo Amuedo, Emma Larsson, Radhini, Ron King Big Band with Krystyna Durys and Nowela, dan Eva Celia.