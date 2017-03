Sergio Mendes Sapa Penonton dengan Bahasa Indonesia

JAKARTA - Aksi panggung musisi jazz legendaris Sergio Mendes masuk dalam daftar yang paling ditunggu oleh penonton Java Jazz Festival 2017 pada hari kedua, Sabtu, 4 Maret 2017. Hal itu terbukti lewat barisan antrian yang mengular menuju ruang D2 hingga D1 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara.

Ratusan penonton tampak memadati antrian dan berebut masuk ruangan yang dalam sekejap membludak untuk menyaksikan aksi musisi berusia 76 tahun tersebut. Namun, antrian yang memakan waktu hampir setengah jam sebelum acara dimulai itu tak langsung terbayar.

Mereka dengan sabar masih harus menunggu hingga akhirnya Sergio dan band masuk ke panggung satu per satu dan mendapat tepukan tangan riuh. Dengan mengenakan topi koboi andalannya, ia membuka pentas dengan lagu berjudul Maghalenha dan menyapa penonton dalam bahasa Indonesia.

"Selamat malam. Saya senang berada di sini. Apakah kalian siap?" sapanya.

"It's all I can say in Indonesia. Great to be here to join Java Jazz. Thank you very much," tambah pemegang nominasi Academy Awards 2012 silam tersebut.

Irama bossa nova khas miliknya mampu menyihir penonton lewat lagu-lagu hits musisi asal Brazil ini. Diantaranya yaitu Pretty World, Waters of March, Ela E Carioca, Mas Que Nada dan Paris Tropical.