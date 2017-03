Musik Hip Hop Berhasil Guncang Panggung Java Jazz 2017

JAKARTA - Tren musik hip hop membawa Iwa K, Sweet Martabak dan Neo ke panggung Java Jazz Festival 2017 pada Sabtu, 4 Maret 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara.

Panggung bertajuk 90s Hip Hop All Stars dimulai pukul 21.36 WIB di Java Jazz Stage (Outdoor 1) dan dibuka oleh Sweet Martabak lewat lagu Cewe Matre.

"What's Up Java Jazz? Lu nonton hip hop kayak nonton jazz. I hope you are dance. Thak you," ujar personnel Sweet Martabak.

Kehadiran musik hip hop di panggung jazz rupanya membuat para musisi tersebut bingung juga, mengingat genre yang berbeda. “Terima kita agak heran juga sih ada hip hop di java jazz. Tapi cuma respek sama musik Indonesia” tambah personel Sweet Martabak yang kemudian menutup aksi panggung dengan lagu Pajer.

Setelah Sweet Martabak, nama group Neo yang membawakan tiga buah lagu. Diantaranya yaitu Curhat Lagi, Positifity,dan Muke Lu Jauh.

Satu nama penyanyi hip hop kenamaaan kali ini datang dari Iwa K. Penyanyi ini masuk dalem daftar yang paling dinanti. Iwa membuka panggung dengan lagu Nombok Dong dan Batman Kasarung. Tak lupa ia ikut menyapa penonton.

"Java jazz festival. Mungkin ini masuknya free jazz kali ya. free aja gitu. filosofinya jazz kan free," kata Iwa yang langsung membawakan lagu Bersamamu, Bebas dan Kuingin kembali.

"Terima kasih semuanya. Thanks you for making hip hop life. Assalamulaikum semuanya," tutupnya.

Iwa K lantas menutup panggung dengan membawakan lagu Malam Indah bersama Neo dan Sweet Martabak.