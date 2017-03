Bawakan Lagu Bruno Mars, Afgan Gaet Kirk Whallum

JAKARTA - Afgan memberikan penampilan spesial pada panggung Java Jazz Festival 2017 di BNI Stage, JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara pada Sabtu (4/3/2017). Ia membuka panggung pukul 19.15 dengan lagu-lagu hits seperti Dia Dia Dia.

Meski sudah beberapa kali tampil di acara musik jazz tahunan ini, ia mengaku masih gugup saat manggung. Penyanyi berkacamata ini juga membawakan lagu-lagu dari album SIDES terbarunya.

"Saya bawain lagu baru boleh? Tapi saya nervous. Sudah empat kali tapi nervous terus. Terima kasih Java Jazz. Saya janji malam ini jadi malam yang memorable untuk kalian," ujarnya langsung menyanyikan lagu Coun't on Me.

Tak hanya lagu dari album terbarunya, ia juga menyanyikan lagu cover dari penyanyi favoritnya.

"Saya bawain lagu cover boleh ya. Ini lagu kesenangan saya sepanjang masa. Sampai kapanpun saya senang lagu ini. Lagu lama pernah dibawakan George Michael. Di 2011 pernah di recycle sama Adele. Ini lagunya sedih," ujarnya.

Afgan langsung menyanyikan lagu I Can't Make You Love Me dengan iringan piano. Tepuk tangan riuh pun diberikan oleh para penonton.

Penampilan puncak yang mendapat sahutan ramai datang dari lagi cover Bruno Mars Versace on the Floor. Uniknya, ia menggandeng pemain saxophone Kirk Whallum asal Tennessee yang datang ditengah aksi panggung.

"Thank you Jakarta for this night. Terima kasih sudah datang. Yang dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Jakarta," tutupnya langsung menyanyikan lagu Panah Asmara. Ia juga membawakan lagu lain seperti Bawalah, Ku dan Dia, Knock Me Out, Jalan Terus, Kunci Hati, Count on Me, Dia Dia Dia, dan lainnya.