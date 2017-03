Tribute To Al Jarreau: Michael Paulo Cs Datang Khusus ke Java Jazz 2017

JAKARTA - Panggung Java Jazz Festival 2017 kembali mempersembahkan aksi panggung mengenang musisi jazz kenamaan, Al Jarreau. Pada Sabtu (4/3/2017), Manna Trio, bersama Michael Paulo dan Jacky Bahasuan tampil membawakan lagu-lagu hits dari musisi jazz dunia yang meninggal dunia pada Februari silam.

Aksi di mulai sekitar pukul 18.11 WIB di Hall D1 dengan dua lagu pembuka yaitu Cold Duck dan Morning. Vokalis Manna Trio menyapa dengan mengatakan, "Terima kasih. Ini adalah tribute untuk penyanyi yang sangat aku idolakan. Almarhum Al Jarreau."

Ia lantas melanjutkan penampilannya dengan lagu Roof Garden dan We're in This Love Together. Setelah itu, giliran Michael Paulo yang memberikan kalimat sapaan.

Pemain saxophone tersebut mengucapkan perjalanan dirinya tur bersama Al Jarreau sahabatnya dan berkunjung ke Indonesia hingga akhirnya bisa tampil di Java Jazz Festival kali ini.

"1985 pertama kali saya datang ke negara kalian yang indah. Saya tur bersama Al Jarreau. Saya ketemu Peter Gontha (pendiri Java Jazz Festival). Saya merasakan cinta dari negara kalian dan cinta kalian untuk jazz. Merayakan temanku yang merupakan great musician. Terima kasih," ujar Michael Paulo.

Setelah itu, panggung persembahan untuk All Jarreau kembali berlanjut. Mereka membawakan lagu Our Love dan Spain.

Sekadar diketahui, Al Jarreau meninggal dunia di usia 76 tahun saat berada di rumah sakit Los Angeles, Amerika Serikat. Ia telah meninggalkan banyak karya dan prestasi, seperti tujuh kemenangan di Grammy Awards.