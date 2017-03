Panaskan Malam Senja, Penonton Java Jazz 2017 Minta GBS Buka Baju

JAKARTA - Gugun Blues Shelter (GBS) ikut memeriahkan panggung Java Jazz Festival 2017 pada Sabtu (4/3/2017) di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Mereka membuka panggung dengan lagu lawas berjudul Me, My Self and I dan Soul and Fire.

Sambutan meriah mengiringi aksi panggung mereka. Para penonton yang memadati area panggung Outdoor 2 ikut berjoged dan bernyanyi bersama.

"Yeah! Apa kabar Java Jazz? Senang sekali bisa bertemu kembali disini setelah kita absen beberapa tahun," ujar Gugun.

"Ternyata masih banyak penggemar GBS di sini. Lagu berikut judulnya Hitam Membiru," tambahnya langsung menyanyikan lagu dari album terbarunya itu.

Suasana semakin memanas. Teriakan permintaan lagu pilihan penonton disambut Gugun.

"Lagi? Yang panas yah," tambah Gugun dan membawakan lagu Kandas.

"Buka baju buka baju!" teriak penonton.

Mendengar teriakan penonton, vokalis band bergenre blues tersebut hanya membuka satu kancing kemejanya dan mengatakan, "Enggak keren entar."

"Lagu berikutnya. Satu lagu dari album High Life, judulnya Way Back Home," pungkasnya.