Ajak Personel Lawas, SimakDialog Panggil Tohpati di Panggung Java Jazz 2017

JAKARTA - Band kontemporer jazz simakDialog hadir dengan formasi baru dalam Java Jazz Festival 2017 pada Sabtu (4/3/2017) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara. Grup yang terdiri dari Mian Tiara (vokal), Sri Hanuraga (piano), Rudy Zulkarnaen (kontra bass) dan Cucu Kurnia (kendang Sunda), turut mengundang personel lawas Tohpati.

"Kami ingin mengajak personel simakDialog edisi lama. Semuanya pasti tahu. Ada Toh Pati Ario," ujar Mian.

Gitaris berkacamata itu langsung hadir ke atas panggung membawa instrumen musik andalannya.

Setelah mempersembahkan lagu untuk Riza Arshad. Mereka juga ingin meneruskan semangat sang pendiri simakDialog lewat komposisi lagu The Spirit.

"Karena ini kami juga membawakan komposisi This Spirit yang menjadi tema konser kali ini. Kita lanjutkan semangat Riza Arshad, semoga semangat kita akan tetap seperti ini. Persembahan kami, please enjoy. This Spirit," lengkap Mian.