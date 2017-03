Tribute to Riza Arshad : SimakDialog Beri Penampilan Spesial di Java Jazz 2017

JAKARTA - Band kontemporer jazz SimakDialog berkesempatan untuk tampil di panggung Java Jazz Festival 2017 pada hari kedua, Sabtu (4/3/2017) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara. Bertempat di hall C2, mereka hadir dengan formasi baru.

"Terima kasih semua sudah datang ke Java Jazz Festival hari ini. Kami dari simakDialog," sapa Mian.

Grup tersebut kini terdiri dari Mian Tiara (vokal), Sri Hanuraga (piano), Rudy Zulkarnaen (kontra bass) dan Cucu Kurnia (kendang Sunda). Mereka mempersembahkan penampilan di acara musik akbar jazz kali ini untuk Riza Arshad, pendiri sekaligus pianis simakDialog lewat komposisi lagu Gong yang dibawakan secara spesial kali ini.

"Sebelum lanjut ke lagu berikutnya, saya ingin memeperkenalkan komposisi yang dirangkum oleh Riza Arshad, founder simakDialog. Suatu komposisi bernama Gong ini ditulis oleh beliau," jelas Mian.

"Ada empat bagian, kami tadi mainkan bagian itu secara simultan (atau) tidak terpotong-potong. Walaupun pada beberapa kesempatan lain tapi khusus di Java Jazz kami mainkan penuh," tambahnya.

Mian menambahkan bahwa ini adalah karya terakhir bersama Riza yang telah sempat direkam untuk album baru mereka. Ia dan kawan-kawan juga ingin meneruskan karya dan tujuan terbentuknya grup.

"Ini suatu karya terakhir yang sempat kami rekam pada album simakDialog berikutnya. Insya Allah kami akan meneruskan visit misi dari Riza Arshad pendiri grup ini. Terima kasih untuk support teman-teman," pungkas Mian.

Tak lupa, Mian memberi sambutan atas kehadiran istri dari mendiang Riza Arshad yang hadir.

"Kami mempersembahkan ini untuk Almarhum Riza Arshad dan please stand up istri Riza Arshad, Reni Agustia. Thank you," tutupnya.

Sekedar diketahui, Riza Arshad meninggal dunia pada January 2017 di Bandung. Ia tutup usia pada 53 tahun dengan riwayat penyakit jantung.