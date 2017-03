Zap Mama Berbahasa Indonesia saat Sapa Penonton di Java Jazz 2017

JAKARTA - Musisi era 90-an asal Belgia Zap Mama menyapa penonton dalam bahasa Indonesia dalam panggung Java Jazz Festival 2017 pada hari pertama Jumat 3 Maret 2017 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara.

Bergaun hitam dan bercorak putih, Marie Daulne sang vokalis menyapa penonton yang memenuhi BNI Stage D2 dengan berbahasa Indonesia. "Selamat malam," sapa Marie dari atas panggung.

"Are you ready? Because I'm gonna 'zap' you all over the world," pungkasnya dilanjutkan dengan lagu Woodabee.

Zap Mama tampil menghibur di atas panggung dengan kemasan musik kombinasi antara jazz, R&B dan Hip Hop. Ia bahkan sempat membawakan beat box yang membuat penonton menyambut dengan seruan.

Mendapat antusias dari penonton yang diramaikan oleh warga asing, lantas membuatnya maju ke depan panggung. Ia ingin lebih dekat dengan penonton.

"Saya tidak menyangka bisa sedekait ini dengan kalian," pungkasnya.

Zap Mama membawakan beberapa single hits-nya bersama dua vokalis latar. Diantaranya yakni single Wodabee, Vibration, Yelling, Singing Sisters, hingga Bandy.