Nih Daftar Penampil Java Jazz Festival 2017 Hari Kedua

JAKARTA - Perhelatan Java Jazz Festival 2017 memasuki hari kedua pada Sabtu (4/3/2017) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara. Menariknya, terdapat kolaborasi apik hingga panggung tribute telah dirancang untuk menghibur penonton yang hadir hari ini.

Okezone merangkum daftar penampil baik musisi lokal dan mancanegara yang akan tampil pada hari kedua berdasarkan kategori 14 panggung, berikut urutannya.

Demajors (Lobby)

- Mahesa and Friends [16.00 - 17.00]

- Adinda Shalahita [17.45 - 18.45]

- Mutiara [19.30 - 20.30]

- Keubitbt [21.15 - 22.15]

- Daredla [23.00 - 00.00]

GAZEBO STAGE

- Goodluck Helwa [16.30 - 17.45]

- Teddy Adhitya [18.30 - 19.30]

- DW3 [20.30 - 21.30]

- Idang Rasiji [22.30 - 23.15]

- Soundwave [00.30 - 01.30]

BNI STAGE

- Blood Sweat & Tears feat Bo Bice, Dylan Elsa, Leonardo Amuedio [16.45 - 18.00]

- Afgan feat Krik Whallum [19.15 - 20.15]

- Incognito feat. Tony Momrelle [21.15 - 22.15]

- Naughty by Nature [23.30 - 00.30]

HALL C2

- Simak Dialog [15.30 - 16.30]

- Krystyna Durys [17.30 - 18.30]

- Yance Manusama & Otti Jamulus Project [19.30 - 20.30]

- Elfa's Singers feat Paulinho [21.30 - 22.15]

- Stanley Jordan [23.30 - 00.30]

Garuda Indonesia Stage

- Christina Morrison [16.15 - 17.15]

- A Fine Tuning Creation (by Aryo Ardhianto) [18.15 - 19.15]

- Michal Marty Quarted [20.15 - 21.15]

- Morgan James [22.30 - 23.45]

HALL A1

- Fareed Haque feat. Tony Monaco [16.00 - 17.00]

- The Lao Tizer Band feat Chiell [18.00 - 18.45]

- Dr. Lonnie Smith Trio [20.00 - 21.15]

- KING [22.00 - 23.15]

- Woltjek Pillchowski [00.00 - 01.00]

MLD Spot (HALL A3)

- Ron King Big Band Present Margle Segers [16.00 - 17.00]

- MLDJAZZ PROJECT - Indonesia Legendary [18.00 - 19.00]

- Yura Yunita [20.00 - 21.00]

- Kunto Aji [22.00 - 23.00]

- Maurice Brown [00.00 - 01.00]

Tebs Stage (HALL D1)

- Jazz Orchestra of the Concertgebouw and Dira Sugandi with Special Appearance of Dee Dee Bridgewater [16.00 - 17.00]

- TRIBUTE TO AL JARREAU BY MANNA TRIO feat. MANNA TRIO feat. Jacky Bahasuan [18.00 - 19.00]

- Nick West [20.00 - 21.00]

- Kirk Whallum [22.00 - 23.00]

- Rick Braun [23.45 - 00.45]

HALL D2

- Yamaha Music Project Present Glenn Fredly, Yura Yunita, Tulus, Armand Maulana & Saykoji [16.45 - 17.30]

- Arturo Sandoval [18.45 - 19.45]

- Sergio Mendes [21.00 - 22.15]

- Chick Corea Elektrik Band feat Dave Weckl, Nathan East, Eric Marlenthal, Frank Gamble [23.15 - 00.30]

MLD STAGE BUS

- Amella Ong [16.45 - 17.30]

- Shadow Puppets - Harvey [18.30 - 19.15]

- Sierra Soetedjo [20.00 - 21.00]

- Barry Likumahua [21.30 - 22.15]

Java Jazz Stage (Outdoor 1)

- DICE [17.15 - 18.15]

- Renegade Brass Band [19.30 - 20.30]

- 90s Hop Hop All Stars (Iwa K - NEO - Sweet Martabak) [21.30 - 22.30]

- G-Pluck [23.30 - 00.30]

Transvision (Outdoor 2)

- Fariz RM Trio with special appearance by Iwan Wizardz & Eugen Bounty [16.15 - 16.45]

- Gugun Blues Shelter [18.30 - 19.45]

- Kinga and Irek Glyk [20.30 - 21.30]

- Richard Bona & Mendekan Cubano [22.30 - 23.30]

HALL A2

- Alfredo Rodriguez Trio [17.00 - 18.00]

- Justin Kauflin [19.15 - 20.15]

- Zap Mama [21.00 - 22.00]

- The Gospel According to Gregoire Maret [23.00 - 00.00]

Brava Stage (HALL C1)

- Cyrille Aimee [16.30 - 17.30]

- Beady Belle Band [18.30 - 19.30]

- Polly Gibbons [20.30 - 21.30]

- Sri Hanuraga Trio feat Dira Sugandi [22.30 - 23.15]

- Emma Larson [00.30 - 01.30]