Tribute to Whitney Houston : Dia Alasan Kami Jadi Penyanyi

JAKARTA - Panggung Java Jazz Festival 2017 tak sekadar menyajikan musisi bergenre jazz saja. Pada malam pertama Jumat, 3 Maret 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, sederet musisi Tanah Air tampil bersama untuk 'Tribute to Whitney Houston'.

Mereka yang menyanyikanya yakni Dira Sugandi, Kamasean, Lea Simajuntak dan Soundwave dengan lagu pembuka berjudul Queen of the Night. Kemasan musik berirama pop dan hip hop dari Jevin Julian mendapat sambutan meriah dari penonton yang memadati BNI Stage B3.

Setelah itu Lea memegang kendali panggung dengan membawakan lagu I Believe in You and I. Ia juga mengungkapkan bahwa Whitney adalah alasannya untuk menjadi seorang penyanyi.

"Kasih applause untuk seorang penyanyi yang kita kecil karena dia kita mau jadi penyanyi," ujar Lea.

Penampilan solo diberikan oleh masing-masing penyanyi. Soundwave tampil dengan gaya khas EDM membawakan lagu It's Not Right but It's Okay, dan Kamasean membawakan lagu How Will I Know sembari bermain piano.

Ruangan semakin padat. Mereka kembali membawakan lagu bersama yang berjudul The Greatest Love of All. Duet maut Kamasean dan Dira Sugandi tak kalah apik saat menyanyikan If I Told You.

Seperti ucapan Lea yang menjadikan Whitney sebagai jembatan menuju dunia tarik suara, Dira juga setuju dengannya. Kecintaanya pada mendiang sang Diva memberikan kenangan pada satu buah lagu.

"Actually, she was the person yang bikin gue pengen jadi penyanyi. I admire her so much until now if I watched her video on YouTube, I cried. Kalau tahu liriknya ikutan nyanyi ya. Semoga enggak nangis," jelasnya dan lanjut membawakan lagu All the Man That I Need.

Lea dan Kamasean kembali menyanyikan lagu masing-masing. Seperti Lea yang membawakan Medley Tour dan Will Always Love You.

"Saya ingin berterima kasih kepada Java Jazz kalau enggak ada project ini kita berempat enggak ada di sini," tambah Dira. Aksi panggung mereka ditutup dengan lagu kompilasi yaitu Just Wanna Dance with Somebody dan Every Woman.