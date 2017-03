Album Baru Ed Sheeran Divide Diprediksi Puncaki Tangga Lagu

LOS ANGELES - Album baru Ed Sheeran, Divide diprediksi akan merajai tangga lagu musik internasional untuk waktu yang cukup lama. Bukan hanya merajai tangga lagu, Divide bahkan dijagokan bisa memecahkan rekor baru.

"Tidak diragukan lagi, album ini akan merajai tangga lagu selama berminggu-minggu atau bahkan hitungan bulan, dan siap memecahkan rekor baru," kata salah satu kritikus, seperti dikutip dari The Independent, Sabtu (4/3/2017).

Dalam tulisannya, sang kritikus juga memuji keberanian pria 23 tahun untuk keluar dari zona nyamannya lewat warna musik yang ia tampilkan dalam Shape of You. Selain itu, kejujuran yang disampaikannya dalam setiap lirik, seperti kala ia menceritakan perjuangan untuk menyelesaikan album ini dalam Galway Girl juga menjadi nilai tambah.

Sang kritikus pun akhirnya memberikan label untuk album Divide sebagai sebuah karya yang menakjubkan.

"Divide benar-benar menakjubkan, mengingat karya ini lahir dari ambisi sang penulis lagu. Album ini dipoles dengan usaha dan eksekusi yang sangat baik oleh salah satu musisi yang dikenal memiliki karakter pekerja keras," tandasnya.

Album Divide sendiri sudah dirilis secara utuh pada 3 Maret 2017 kemarin. Sebelumnya, Ed Sheeran telah terlebih dahulu merilis dua single, Shape of You dan Castle on the Hill untuk mempromosikan karya terbarunya tersebut.