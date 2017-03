Ajak Tulus, Andien: Dia 'Gemintang' Saya

JAKARTA - Penyanyi Andien kembali menjasi pengisi acara 'langganan' Java Jazz Festival. Ia tampil memukau lewat sederet lagu hits di panggung Garuda Indonesia Stage yang penuh sesak pada Jumat (3/3/2017) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Selatan.

"Senang banget akhirnya bisa ketemu sama kalian semua kali ini. Ternuata penuh banget ya. Thank you so much," kata Andien setelah membawakan lagu My Funny Valentine dan Menjelma.

Aksi panggung dan ramainya sambutan penonton kembali dihibur lewat lagu Detik Tak Bertepi dan Akankah Mungkin. Ibu satu anak ini juga memberikan penampilan spesial dengan menggandeng solois Tulus untuk membawakan lagu Gemintang.

"Ada salah satu teman saya yang selalu menebarkan cintanya melalui karya. Gemintang saya, sahabat saya, Tulus," pungkasnya.

Sontak penonton riuh dibuatnya. Setelah berduet, Tulus mengucapkan bahwa lagu Gemintang memiliki kenangan baginya.

"Saya ngikutin Andien dari lama. Satu dari yang membekas bagi saya itu lagu 'Gemintang'. Karena liriknya ribet, tapi indah," kata Tulus.

"Saya seneng karya saya bisa dibawakan oleh orang lain. Apalagi sama penyanyi favorit saya, Tulus," timpal Andien.

Wanita yang gemar berolahraga ini kembali memberikan penampilan spesial lewat karya Tulus yang dipersembahkan untuk putra pertamanya Kawa. Ia lanjut membawakan lagu tersebut yang berjudul Belahan Jantungku.

Pada Java Jazz 2017 ini, Andien membawakan sekitar sembilan lagu. Diantaranya yaitu My Funny Valentine, Menjelma, Detik Tak Bertepi, Akankah Mungkin, Gemintang, Belahan Jantungku, Tentang Aku, Milikku Selalu, dan Move On.