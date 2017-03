Song Joong Ki Tepergok Jadi Cameo di Drama Man to Man

SEOUL – Song Joong Ki tepergok ikut syuting drama Man to Man. Joong Ki akan memerankan cameo dalam serial televisi yang akan segera tayang tersebut.

Foto yang diambil baru-baru ini itu dirilis Dispatch Kamis 2 Maret 2017. Dilansir dari Korea Herald, Joong Ki dikabarkan setuju memerankan tokoh kameo tersebut, meski tokoh kameonya belum banyak diketahui.

Dalam foto yang beredar Joong Ki menggunakan pakaian bisnis rapi. Adegan-adegan yang dimainkan pun dalam lingkungan sebuah bank.

Film Man to Man ditulis oleh penulis cerita yang sama dengan drama Joong Ki terpopuler, Descendants of the Sun. Meski begitu, peran utama di Man to Man diambil oleh aktor Park Hae-jin, yang juga terlihat bersama Joong Ki.

Drama tersebut dikabarkan akan tayang 21 April 2017 di saluran Korea Selatan, JTBC.