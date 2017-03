Catat Tanggal Fan Meeting Lee Dong Wook di Indonesia

JAKARTA – Akhir Februari 2017, agensi telah mengumumkan jika Lee Dong Wook akan bertandang ke Indonesia untuk menyapa penggemar setianya. Kini ketahuan sudah tanggal pasti kunjungan Dong Wook ke Tanah Air.

[ANNOUNCEMENT] 2017 Lee Dong Wook Asia Tour in Jakarta “For My Dear” 20 May 2017, SAT, 7:00PM at Kasablanka Hall Jakarta #LDWinJKT pic.twitter.com/7GcvBLNhzP