Yuk, Intip Aksi Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales

LOS ANGELES – Kabar gembira buat para penggemar aktor tampan Johnny Depp. Dia akan beraksi lagi melalui film Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak.

Film Pirates of the Caribbean 5 : Dead Men Tell No Tales ini masih bercerita seputar aktor tampan Johnny Depp yang berperan sebagai Kapten Jack Sparrow, seorang bajak laut dalam menemukan sebuah pusaka legendaris yang dapat menyelamatkan nyawa manusia.

Dalam film ini terdapat juga efek-efek yang menakjubkan seputar aksi perang-perangan dalam film tersebut. Jack Sparrow berusaha untuk lari dan menyelamatkan dirinya dari seorang bajak laut Kapten Salazar. Lantaran Jack Sparrow akan dibunuh olehnya. Namun, satu-satunya cara Jack Sparrow untuk lolos adalah dengan menemukan pusaka Trident of Poseidon.

Film ini akan tayang pada 2017. Film Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales disutradarai oleh Joachim Rønning dan Espen Sandberg. Sementara naskah cerita ditulis oleh Jeff Nathanson, Terry Rossio dan Jay Wolpert.

Film ini adalah sebuah film bergenre laga petualangan yang digarap oleh studio Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films dan Moving Picture Company (MPC).