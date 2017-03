(Duh, Kai EXO Diprediksi Gagal Berakting

SEOUL - Kai tampaknya tak ambil pusing meski dinilai sebelah mata terhadap karir aktingnya. Buktinya Kai kembali serius untuk menunjukkan bakat aktingnya melalui drama Jepang ini berjudul Spring Has Come.

Beberapa netizen menilai bahwa Kai akan gagal dengan dramanya. Mereka menilai Kai akan gagal memainkan drama Adante yang diperankannya.

"Main drama Jepang? Drama Korea saja dia pasti gagal tidak akan laku? Ku harap berjalan mulus," ujar Netizen seperti dikutip Sindonews.

Seperti diketahui Drama Spring Has Come berdasarkan novel Jepang berjudul sama yang ditulis oleh Kuniko Mukoda. Berpusat pada kehidupan keluarga modern, Kai akan menjadi peran utama sebagai kameramen asal Korea.

Drama ini akan ditayangkan di channel WOWOW, menandai drama pertama yang akan dibintangi oleh bintang dari luar Jepang.