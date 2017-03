Member SNSD Reuni di Vietnam, Mau Comeback?

SEOUL – Para member girl group legendaris SNSD (Girls’ Generation) akan reuni 1 April 2017. Perbincangan mengenai album baru pun semakin memanas.

Dilansir dari Soompi, reuni SNSD dilakukan dalam rangka konser dukungan keluarga campuran Korea-Vietnam, dan akan dilaksanakan di Hanoi, Vietnam. Konser itu akan mempertemukan seluruh member girl group beranggotakan delapan orang itu. Konser tersebut juga akan dihadiri Leeteuk “Super Junior” dan NCT 127.

Sementara itu, tersebar berita bahwa SNSD akan segera menggarap album untuk merayakan usianya yang telah mencapai 10 tahun. Album tersebut akan dirilis di paruh kedua tahun 2017. Sekedar mengingatkan, awal Agustus 10 tahun yang lalu, SNSD merilis single pertamanya, Into the New World.

Para member SNSD diketahui jarang full team karena kesibukannya masing-masing. Taeyeon baru saja merilis album My Voice yang disambut dengan hangat oleh fans. Sementara itu, Yoona dan Yuri tengah sibuk dengan drama masing-masing.

Seohyun dan Tiffany baru saja meluncurkan album solo. Sooyoung dan Hyoyeon tengah sibuk mengurus proyek model masing-masing, dan Sunny sering muncul di penampilan musikal dan variety show.