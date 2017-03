Kenang Dua Tahun Lalu, Rendy Pandugo Deg-Degan

JAKARTA - Solois pendatang baru Rendy Pandugo berkesempatan kembali mencicipi panggung Java Jazz Festival. Pada Jumat (3/3/2017) ia menghibur penonton dari panggung Gazebo Stage dan mencurahkan pengalamannya selama di acara akbar musik ini.

"Apa kabar? Dua tahun yang lalu saya main di panggung yang sama dan deg-degan dan deg-degannya masih sama. Thank you buat Java Jazz kami bisa ada di sini," ujar Rendy.

"Mungkin agak berbeda sama dua tahun lalu. Dua tahun lalu gue main gitar akustik dan selalu duduk. Dan dua tahun belajaar gitar lagi, gitar elektrik," tambahnya.

Pada aksi panggung kali ini, pelantun I Don't Care ini turut membawakan sederet lagu cover diantaranya yang membuat penonton ikut bernyanyi adalah Shape of You dari Ed Sheeran dan Sebuah Kisah Klasik milik Sheila on 7.

Tak lupa ia juga membawakan lagu The Beatles berjudul In My Life, yang menjadi populer di akun Soundcloudnya.

"Lagu ini adalah lagu yang membuat SoundCloud saya banyak di didengerin," pungkasnya.

Selain itu, penyanyi berjuluk John Mayer Indonesia ini juga membawakan lagu single kedua yang perdana dibawakan di panggung Java Jazz Festival 2017 dan lagi penyanyi lain.

Diantaranya yaitu Landon Pigg 'Fallin in Love at A Coffee Shop', Michael Jackson 'Wanna be Starting Something', Ed Sheeran 'Shape of You', The Beatles 'In My Life', Sheila on 7 'Sebuah Kisah Klasik', Drake 'Hotline Blink', John Mayer 'Who Did You Think I Was', dan I Don't Care, dan Silver Rain.