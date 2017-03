Heboh Nomine Grammy Awards Jadi Bintang Tamu Java Jazz 2017

JAKARTA - Panggung Java Jazz Festival 2017 kedatangan tamu spesial. Mereka adalah KING.

Trio penyanyi wanita asal Los Angeles, Amerika Serikat ini masuk dalam sebagai nomine dalam kategori Urban Contemporary Album Grammy Awards 2017 untuk album perdana mereka We Are KING. Namun sayang, ia kalah dengan album Lemonade milik Beyonce.

Usai membawakan lagu Love Song dan Red Eye dari album "We Are KING", mereka memperkenalkan lagu Run Away untuk selanjutnya. Amber Sthrother, Anita Bias dan Paris Sthrother tak sungkan melempar senyuman sepanjang aksi panggungnya.

"Lagu-lagu ini datang dari album debut kami dan masuk Grammy," pungkas Paris sang pianis di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2017).

Trio grop vokal yang tampil ceria dengan jubah orange dan suara indahnya membawakan beberapa lagu dari album debutnya seperti Love Song, Red Eye, Runaway, Supernatural, Hey, The Story, Native Land, Carry On, Oh Please dan lainnya.