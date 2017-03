Tanpa Musik dan Sing Along, Air Supply Semakin Intim Bersama Fans

JAKARTA - Berinteraksi dengan penonton merupakan salah satu jurus andalan bagi para penyanyi untuk menambah penggemar. Hal tersebut juga dilakukan oleh Air Supply dalam konsernya The 40th Anniversary - Celebration of Love yang digelar di Tha Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka malam ini.

Pada saat membawakan lagu The One That You Love, Russell meminta Graham untuk menghentikan musiknya. Ia pun lantas mengajak para penonton bernyanyi bersamanya.

Suasan intim sangat terasa di antara mereka dan para penonton. "Here I am, the one that you love asking for another day. Understand the one that you love loves you in so many ways.." begitu lah potongan lirik lagu yang dinyanyikan bersama dengan para penonton.

Lagu tersebut terbukti menjadi salah satu lagu favorit para penonton di Jakarta. Tak ada sepatah lirik pun yang terlewatkan saat sing along bersama Russell.