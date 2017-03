Air Supply Hentak Jakarta dengan Meriah

JAKARTA - Duo Australia yang dinanti-nantikan sejak Desember akhirnya tampil di Jakarta. Ya, Graham Russell dan Russell Hatchcock atau dikenal dengan Air Supply akhirnya membuka penampilan mereka dengan sebuah hentakan.

Drum kencang dan nuansa gitar rock langsung terdengar di konser The 40th Anniversary - Celebration of Love. Tiga lagu langsung dibawakan oleh mereka, termasuk Every Woman in the World dan Even the Nights Are Better. Pada lagu tersebut, penonton benar-benar dimanjakan dengan suara emas Russell.

Selain itu, aksi gitar dari Graham di sela-sela lagu bisa dikatakan sangat brilian. Padahal usianya saat ini sudah tidak muda lagi.

Tak banyak yang diucapkan oleh Russell untuk membuka konsernya kali ini. Meski demikian, antusiasme penonton tetap tak berkurang. Sorakan dan tepuk tangan selalu menemani setiap gerakan yang ditampilkan oleh Russell.