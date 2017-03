VIDEO: Tanggapi Album Baru My Voice, Fans Taeyeon "Menggila"

SEOUL – Album perdana Taeyeon yang berjudul My Voice langsung ditanggapi positif oleh penggemar. Mereka pun ‘menggila’ lewat beragam komentar di media sosial seakan tak percaya bahwa sang idola telah berhasil mengeluarkan sebuah karya solo.

Netizen Twitter sejatinya telah ramai membicarakan album Taeyeon sejak dirilis pada 28 Februari 2017. Berbagai reaksi bermunculan terhadap comeback artis K-Pop tersebut, para fans pun terlihat memuja dan beberapa kali jadi trending topic lewat cuitan-cuitan mereka.

“Taeyeon bernyanyi seperti sudah bercerai, BAGAIMANA dia melakukannya,” tulis pemilik akun @snsdreceipts, Jumat (03/03/2017).

Taeyeon singing like she's on her 4847359th divorce how DOES she do that