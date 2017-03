LIRIK LAGU: Taeyeon - Fine

SEOUL – Menjadi title track dari full album perdana Taeyeon, Fine langsung menerima sambutan yang bombastis dari para fans. Belum mencapai seminggu setelah diunggah di YouTube, video klip tersebut telah melebihi lima juta kali putar.

Lagu Fine yang menjadi title track album "My Voice" ini bernuansa tidak jauh berbeda dengan lagu 11:11 yang dirilis Taeyeon tepat sebelum album "My Voice" dan lebih ringan dibandingkan lagu-lagu Taeyeon di masa terdahulunya, seperti I, Rain, dan Why. Lagu perpisahan ini menceritakan tentang sulitnya move on dari seseorang yang dicintai.

Penasaran dengan liriknya? Simak lirik Fine di bawah ini:

On a ripped piece of paper

I wrote down how I really feel

And it gets clear, somethin’ bout you

Yeah, you and I are similar but different

Do you feel the same way?

I’m getting my hopes up

When one day, one month, one year passes

Will we be living different lives?

Not me

It won’t be easy for me

Still, you fill up my days

Not yet

I tell myself, like a fool

I can’t swallow the words that linger in my mouth

It’s not fine

Ah ah ah ah it’s not fine

With my hair tightly tied up

I’m cleaning up my messy room

I’m looking for somethin’ new

Sometimes, I get this overwhelming feeling

Of having to do something

So I move around for no reason

When one day, one month, one year passes

You said you’d probably smile and reminisce but

Not me

It won’t be easy for me

Still, you fill up my days

Not yet

I tell myself, like a fool

I can’t swallow the words that linger in my mouth

It’s not fine

Ah ah ah ah it’s not fine

Between the meaningless jokes, back-and-forth conversations

And all the people, I look like I’m fine

I pretend to be numb and I try to smile

I try to turn around from your shadow but

I keep thinking

About our last moment

The words “take care” was it for our plain breakup

Not yet

I tell myself, like a fool

I can’t swallow the words that linger in my mouth

It’s not fine

Ah ah ah it’s not fine oh

Ah ah ah it’s not fine