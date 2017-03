Nih 5 Artis Internasional yang Pernah Tampil di Java Jazz Festival

Stevie Wonder. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Java Jazz Festival 2017 siap menghentak para penikmat musik Indonesia selama tiga hari mulai dari 3-5 Maret. 14 panggung sudah disiapkan untuk memberi ruang para penampil baik dari musisi lokal maupun international.

Sejatinya, ajang Jazz tahunan di Indonesia ini turut pula mengundang line up berstatus musisi besar international. Untuk sekadar mengingatkan, yuk simak lima penampil dari mancanegara yang pernah hadir di Java Jazz Festival.

1. John Legend

John Legend tampil pada Java Jazz Festival 2010. Pelantun tembang All of Me ini sukses menggebrak penonton dengan aksi panggungnya. Ia terlihat memakai kemeja dan kacamata hitam, ia terlihat elegan dipadu dengan suara khasnya lengkap dengan dentingan piano.

2. Jason Mraz

Jason tampil membawakan lagu Make it Mine, sontak membuat penonton mengelu-elukan namanya. Ia tampil pada Java Jazz Festival 2009. Jason pun tampak casual, hal itu terlihat saat ia tampil hanya mengenakkan kaos putih. Penampilannya kala itu berhasil menyihir penonton yang hadir.

3. Stevie Wonder



Stevie Wonder adalah musisi kelahiran Michigan, Amerika, yang sukses diajak untuk bisa tampil di ajang terbesar Jazz di Indonesia ini. Ia tampil pada acara Java Jazz 2012, dan berhasil menyemarakkan acara tersebut yang terbukti dari banyaknya jumlah penonton yang memadati area panggungnya.

4. Santana

Carlos Augusto Alves Santana merupakan seorang gitaris berkebangsaan Meksiko dan Amerika Serikat. Walau bukan murni pemain Jazz, saat tampil di Java Jazz Festival 2011, musik instrumental yang dimainkannya mampu membuat semua orang bergoyang.

5. Jessie J

Jessie J adalah salah satu musisi pop international yang pernah tampil pada acara Java Jazz Festival pada 2015. Penampilannya sangat ditunggu oleh penonton, hal itu terbukti dari membludaknya area hall tempat ia manggung.