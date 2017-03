Daftar Penampil Java Jazz 2017 Hari Pertama di 14 Panggung

JAKARTA - Perhelatan musik akbar Java Jazz Festival 2017 siap digelar mulai hari ini, Jumat (3/3/2017) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara. Sederet musisi dalam dan luar negeri turut serta memeriahkan acara tahunan tersebut di belasan panggung yang tersedia.

Total sebanyak 14 panggung di oleh pihak panitia untuk membagi para musisi yang akan tampil selama 3,4 dan 5 Maret. Berikut daftar penampil berdasarkan kategori panggung yang telah Okezone rangkum.

Demajors (Loby)

- The BFG (Nadine Adriana, Raihan Ardisoma, Vico Wibowo, Sean Zufar) [16.00 - 17.00]

- Junior Soemantri [17.45 - 18.45]

- Danilla [19.30 - 20.30]

- Andre Harihandoyo & Sonic People [21.15 - 22.15]

- Fourtwnty [23.00 - 00.00]

GAZEBO STAGE

- Dua Empat Project [16.30 - 17.15]

- Randy Pandugo [18.30 - 19.30 ]

- Richard Hutapea Trio feat. Renata Tobing [20.30 - 21.30]

- IMAGO [22.30 - 23.30]

BNI STAGE (HALL B3/C3)

- MEZZOFORTE [18.00 - 19.15]

- Zap Mama [20.15 - 21.30]

- Tribute to Whitney Houston (Dira Sugandi, Lea Simanjuntak, Kamasean, Soundwave) [22.30 - 23.45]

HALL C2

- Beady Belle Band [18.00 - 19.00]

- Emma Larsson [20.00 - 21.00]

- Morgan James [22.00 - 23.00]

- Kinga and Irek Glyk [00.00 - 00.30]

Garuda Indonesia Stage (HALL B1)

- Wojtek Pilichowski [17.15 - 18.15]

- Renegade Brass Band [19.15 - 20.15]

- Andien [21.15 - 22.15]

- Nick West [23.30 - 00.30]

HALL A 1

- Michal Martyniuk Quartet [17.00 - 18.00]

- Justin Kauflin [19.00 - 20.15]

- Rick Braun [21.00 - 22.00]

- Tony Momrelle [23.00 - 00.15]

MLD Spot (Hall A3)

- The Gospel According to Gregolre Maret [17.00 - 18.00]

- Hajarbleh Big Band - Archipelago Anthem [19.00 - 20.00]

- Anthony Strong [21.00 - 22.00]

- Vladimir Cetkar [23.00 - 00.00]

Tebs Stage (Hall D1)

- Jazz Orcestra of the Concertgebouw feat. Dira Sugandi [18.00 - 19.15]

- Ron King Big Band [20.15 - 21.15]

- Artora Sandoval [22.15 - 23.30]

Hall D2

- Tulus [17.00 - 18.15]

- KING [19.30 - 20.30]

- Harvey Mason feat. Tony Monaco & Kirk Whalum with special [21.30 - 22.45]

- Kirk Whalum [23.45-00.45]

MLD STAGE BUS

- MLD JAZZ PROJECT 1 [16.30 - 19.00]

- BASS G [20.00 - 21.00]

- Abdul and the Coffee Theory [21.30 - 22.15]

Java Jazz Stage (Outdoor 1)

- BCMC [17.00 - 18.15]

- J.O.C [19.30 - 20.30]

- DW3 [21.30 - 22.30]

Transvision (Outdoor 2)

- The Daunas feat. Paulinho Garcia & Rega Dauna [18.30 - 19.15]

- Goodluck Helwa [20.30 - 21.30]

- The Groove [22.30 - 23.30]

Hall A2

- Farees Haue feat. Tony Monaco [18.00 - 19.00]

- Tompi [20.00 - 21.00]

- Alfredo Rodriguez Trio [22.00 - 22.30]

Brava Stage (Hall C1)

- Christina Morrison [17.00 - 18.00]

- Dhani Syah Trio [19.00 - 20.00]

- Polly Gibsons [21.00 - 22.00]

- Krysryna Durys [23.00 - 00.00]