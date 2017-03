Deretan Tribut di Panggung Java Jazz 2017

JAKARTA - Java Jazz Festival 2017 tak hanya menjadi pesta musik tahunan bagi para pecinta jazz saja. Sederet musisi dari berbagai genre ikut serta memeriahkan baik dari dalam dan luar negeri pada 3-5 Maret 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara.

Satu dari sekian penampilan spesial yaitu aksi panggung tribut untuk para musisi yang telah tiada. Tiga musisi yang meninggalkan karya besar mereka terpilih untuk ditampilkan kembali lewat lagu-lagu hits mereka oleh musisi Tanah Air. Berikut daftar musisi yang akan membawakan lagu tribut:

1. Tribute to Whitney Houston

Sosok penyanyi Whitney Houston meningalkan banyak karya dan hits yang mendunia ini masuk dalam daftar hari pertama Java Jazz Festival 2017. Beberapa musisi Indonesia siap membawakan lagu dari penyanyi asal Amerika Serikat tersebut. Di antaranya yaitu Lea Simanjuntak, Dira Sugandi, Kamasean dan Soundwave yang akan tampil di Hall B2/C3 pukul 22.30 - 23.45 WIB.

Pelantun When You Believe tersebut meninggal dunia pada 11 Febuari 2012. Ia ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel dan dikebumikan pada 19 Febuari 2012.

2. Tribute to Al Jarreau

Musisi Manna Trio yang berkolaborasi dengan Michael Paulo dan Jacky Bahasuan siap membawakan lagu tribut untuk Al Jarreau. Kabar tersebut sebelumnya diumumkan lewat twitter oleh pendiri Java Jazz Festival Peter Gontha dan akhirnya dipastikan tampil pada 4 Maret 2017 di Hall D1 pukul 18.00 WIB.

Alwin Lopez Jarreau tutup usia pada 12 Febuari 2017 di sebuah rumah sakit Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia dikabarkan akan tampil dalam acara festival musik Jazz di Prambanan, Indonesia pada Agustus mendatang.

3. Tribute to Riza Arshad

Kepulangan musisi jazz lawas Riza Arshad pada Januari 2017 meninggalkan bekas bagi para fans dan rekan segrupnya di simakDialog. Kenangan dan karyanya rencananya akan dilantunkan dalam Java Jazz Festival tahun ini lewat bandnya pada 5 Maret di Hall C3 pukul 15.30 WIB.

Pianis dan komposer yang akrab disapa Ija tersebut tutup usia pada angka 53 tahun di Bandung dengan riwayat penyakit jantung.