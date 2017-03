Daftar Lagu di Album "Kaleidoscope" Coldplay

LONDON - Sembari menjalani tur dunia, Coldplay juga mengeluarkan album. Pelantun A Sky Full of Stars ini bakal mengeluarkan mini album atau extended play (EP) berjudul "Kaleidoscope" pada 2 Juni 2017.

Band yang digawangi oleh Chris Martin (vokal), Jonny Buckland (gitar), Guy Berryman (bass),dan Will Champion (drum) menggandeng musisi The Chainsmokers di album barunya. Mereka berkolaborasi dalam judul lagu Hypnotised. Lagu ini sekaligus untuk Chris Martin yang merayakan hari ulang tahunnya.

Pada album EP Kaleidoscope, Coldplay memberikan lima lagu. Album ini memang sudah lama ingin dikeluarkan oleh Colplay, namun baru terealisasi baru pada tahun 2017.

Berikut track album EP Kaleidoscope Coldplay. ll I Can Think About Is You, Something Just Like This, Miracles 2, ALIENS dan Hypnotised. Album EP ini merupakan lanjutan dari album sebelumnya A Head Full Of Dreams.