5 Lagu Wajib di Konser Air Supply

JAKARTA – Sepanjang kariernya di dunia musik, Air Supply telah menciptakan banyak hits. Lagu-lagu cinta dengan melodi-melodi manis merupakan ciri khas duo soft rock asal Australia ini.

Para penggemar mereka di Indonesia akan kembali mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi bersama dan menikmati musik dari Graham Russell dan Russell Hitchcock di Mall Kota Kasablanka, Jumat (3/3/2017).

Sebelum menyaksikan konsernya, Okezone telah merangkum lima lagu wajib yang selalu dibawakan di konser-konser Air Supply. Dalam konferensi pers beberapa hari lalu, Air Supply katanya akan membawakan total 16 lagu pada penampilan kedua mereka di Indonesia.

1. Goodbye

Lagu berjudul Goodbye merupakan salah satu lagu andalan mereka. Melodi santai dengan lirik lagu mendayu bercerita tentang cinta selalu membuat para penggemar bernyanyi bersama. Lagu ini masuk dalam album mereka yang berjudul The Vanishing Race yang dirilis pada tahun 1993. Semua orang pasti menantikan lagu ini.

2. All Out of Love

Sesuai dengan tema konsernya kali ini, "The 40th Anniversary – Celebrating of Love", Air Supply akan menyebarkan cinta dan kasih di Mall Kota Kasablanka. Petikan gitar dari Graham di lagu ini sangat manis dan membuat banyak orang penasaran dengan bagaimana permainan aslinya di atas panggung.

3. Without You

Single andalan ketiga Graham dan Russell adalah Without You. Siapa yang tak mengenal lagu keluaran tahun 1991 ini. Album "The Earth Is…" sendiri merupakan salah satu album mereka dengan penjualan yang cukup tinggi. Terlebih karena pada tahun 1991 musik soft rock masih Berjaya.

4. Lost In Love

Selain tiga jagoan di atas, ada juga lagu Air Supply yang sangat dinantikan di setiap konser. Lagu tersebut berjudul Lost in Love. Padahal lagu ini dirilis pada tahun 1979 dalam album mereka yang berjudul Life Support. Namun, para penggemar mereka selalu setia menantikan lagu lawas karya mereka ini.

5. Making Love Out of Nothing at All

Karya-karya terbaik dari Air Supply memang selalu bertemakan cinta. Making Love of Nothing at All. Lagu ini dirilis pada tahun 1983. Nuansa pop terdengar sangat kental dalam lagu ini. Kegelisahan seorang pria terhadap wanita yang dicinta namun tak kunjung jumpa adalah cerita di balik lagu ini. Dari kelima lagu tersebut, mana lagu favorit kalian?