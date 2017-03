Ini Line Up Musisi Luar yang Tampil di Java Jazz Festival 2017

JAKARTA - Buat para pecinta musik jazz di Indonesia, mulai hari ini akan hadir Java Jazz Festival 2017'. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari dan dimulai dari tanggal 3-5 Maret 2017. Acara yang sudah tidak asing ditelinga kita ini, akan dihelat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta.



Jika kita lihat pada Java Jazz Festival 2017' ini, terdapat banyak sekali musisi internasional maupun lokal yang akan tampil dan meramaikan acara tersebut. Namun jika kita melihat line up tentang musisi lokal sudah pasti kita mengetahuinya.

Berikut beberapa musisi internasional turut meramaikan 'Java Jazz Festival 2017'.

Adam Hawley, Alfredo Rodriguez trio, Anthony Strong, Arturo Sandoval, Beady Belle, Bebel Gilberto, Blood Sweet &Tears feat (Bo Bice, Dylan Elise, Leonardo Amuedo), Brian Simpson, Chick Corea Elektric Band feat(Dave Weckl,Nathan East, Eric Marientahl, Frank Gambale), Chieli Minucci & Spesial EFX feat (Eric Marienthal&Lao Tizer), Christina Morrison, Cyrille Aimee, Dave Weckl, Dee Dee Bridgewater, Dr.Lonnie Smith Trio, DW3, Elan Trotman, Elliott Yamin,Emma Larsson, Eric Marienthal, Fareed Haque, Goodluck Heiwa, Harvey Mason, Incognito, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Justin Kauflin, Kamal Musallam Word Peace Trio feat. Dwiki Dharmawan, KING, Kinga Glyk Trio, Kirk Whalum, Krystyna Durys, Maurice Brown, Mezzoforte, Michal Martyniuk Quartet, Morgan James, Nathan East, Naughty, NE-YO, Nicholas Payton Afro-Caribbean Mixtape, Nik West, Paulinho Garcia feat Rega Dauna, Perry Hughes, Polly Gibbons, Renegade Brass Band, Richard Bona & Mandekan Cubano, Rick Braun, Ron King Big, Sergio Mendes, Stanley Jordan, The Gospel According to Gregoire Maret, The Lao Tizer Band feat. Chieli Minucci & Eric Marienthal, Tony Momrelle, Tony Monaco, Vladimir Cetkar, Wojtek Pilichowski dan Zap Mama.