Bocoran Daftar Lagu yang Dibawakan Air Supply di Jakarta

JAKARTA - Air Supply memberikan sedikit bocoran terkait beberapa judul lagu yang akan mereka bawakan saat mengadakan konser di Jakarta.

Disebutkan oleh kedua personelnya, Russell Hitchcock dan Graham Russell saat sesi jumpa pers beberapa waktu lalu, lagu-lagu hits seperti Goodbye, Here I Am, Power of Love, dan Without You sudah pasti dimainkan untuk memanjakan telinga para penonton.

Selain keempat judul diatas, Air Supply juga telah menyiapkan kejutan berupa tiga lagu baru yang akan dibawakan. Kendati demikian, kedua personel grup duo asal Australia tersebut belum bersedia memberikan bocoran terkait judul dari ketiga lagu itu.

Untuk total lagu yang dibawakan, Air Supply sendiri mengaku telah mempersiapkan 16 karya terbaik mereka selama melangsungkan konser di Jakarta. Hal ini sekaligus wujud permohonan maaf Russell dan Graham pasca batal menggelar konser di bulan Desember 2016 lalu.

Air Supply akan menggelar konser di Jakarta pada 3 Maret 2017 besok. Acara bertajuk 40th Anniversary: Celebration of Love tersebut merupakan rangkaian konser tur yang digelar oleh duo yang terbentuk pada tahun 1975 itu di Asia Tenggara.