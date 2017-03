Konser Tunggal Sukses, BCL: Terima Kasih Semua

JAKARTA - Bunga Citra Lestari sukses mewujukan mimpinya menggelar konser pada 1 Maret 2017 di Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta Selatan. Dalam konser bertajuk "It's Me BC" tersebut dibuat untuk merayakan 10 tahun karier bermusiknya.

"Senang sekali akhirnya bisa mewujudkan sebuah konser. Ini juga perjalanannya panjang melibatkan orang-orang banyak. Yang pasti ini persembahan untuk kalian semua," ujar Bunga dari atas panggung Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta Selatan.

Dalam konser berdurasi dua jam itu, Bunga menggaet beberapa penyanyi dan sahabat malam itu. Mulai dari Joe Taslim, Ari Lasso, Ariel 'Noah', Nathan Hartono, Yovie Widianto, hingga Reza Rahadian.

Istri Ashraf Sinclair tersebut membawakan lagu-lagunya dengan gaun dan aksesoris indah dari Didi Budiarjo, Text Saverio, Rinldy A. Yunardi dan Yongki Komaladi. Lewat alunan irama dari Andi Rianto dan Magenta Orchestra serta arahan seni apik dari The Squared Division (Ashley Evans & Antony Ginandjar) dari Los Angeles, Amerika Serikat, konser tersebut sukses berjalan mulus.

"Finally we did it. Terjadilah sudah konser "It's Me BCL". Makasih semua sahabat saya dan sponsor dan semua yang membantu sampai akhirnya konser ini terlaksana dan semoga ini bisa jadi yang dikenang semuanya," pungkas Bunga dalam jumpa pers usai konser.

Dalem konser It's Me BCL, ia membawakan sekitar 27 lagu, baik single hits, soundtrack hingga cover. Diataranya yaitu Karena Ku Cinta Kau, Aku Tak Mau Sendiri, Tentang Kamu, Kecewa, Rindu Kamu feat Joe Taslim, Hatiku Masih Milikmu feat. Yovie Widianto, Kekasih Hati feat Yovie Widianto (cover Kahitna), Tetaplah Di Hati feat Nathan Hartono, Aku Bisa Apa, Mungkin Suatu Hari, Pernah Muda, Jangan Gila feat Reza Rahadian, Ku Merindu feat Pas Band, Saat Kau Pergi feat Ariel 'NOAH', Kuasa-Mu, Legenda, Ayah (cover Rinto Harahap), Bunda (cover Melly Goeslaw), Love Story (Where Do I Begin) (cover Andy William), Cinta Sejati, Hot feat Dipha Barus, Ingkar feat Dipha Barus, Aku Wanita feat Dipha Barus, Wanita Terbahagia, Aku dan Dirimu feat Ari Lasso, Tundukkan Dunia, Sunny dan Karena Ku Cinta Kau.