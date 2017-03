Ketika Maudy Ayunda dan Dian Sastrowardoyo Mengartikan Kata Cantik

JAKARTA - Setiap wanita ingin tampil cantik di depan banyak orang. Namun definisi cantik juga tentunya berbeda-beda. Tak hanya secara fisik, cantik juga dapat terlihat dari perbuatan yang tulus dan hati yang baik.

Dilansir Sindonews, bagi Maudy Ayunda, arti cantik itu sendiri adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri setiap individu dan salah satunya adalah percaya diri. Cara paling sederhana untuk menambah rasa percaya diri wanita adalah dengan mengenakan make-up yang dapat membuat mereka merasa terlihat lebih cantik.

"Kalau menurut aku cantik itu percaya diri. Cantik itu tentang what comes from the inside, jadi yang penting gimana caramya kita get that point. Tentunya kita menggunakan produk make-up itu untuk nge-boost kepercayaan diri kita. Cantik itu gimana kita bisa ngeliat our value, makanya kita harus menjaga dan merawat kulit kita. Itu bagian dari investasi untuk bisa build up that confidence," jelas Maudy kepada Sindonews.

Sedikit berbeda dengan Maudy, aktris dan ibu dua orang anak, Dian Sastrowardoyo mengatakan, bahwa definisi cantik setiap orang itu berbeda-beda dan terus berubah. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana setiap orang bisa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri dan membuat definisi cantik mereka sesuai dengan yang mereka miliki.

"Dari masa ke masa ternyata definisi cantik itu terus berubah, dinamis. Dari yang aku pelajari, orang yang terlihat paling cantik adalah orang yang comfort dengan diri mereka, orang yang merasa diri mereka cantik, menjadi diri sendiri juga, tapi at the same time dia enggak pernah fixed di comfort zone-nya. Jadi kita itu bisa bikin definisi cantik kita sendiri, enggak harus stereotype rambut lurus atau kulit putih. Justru gimana caranya our weakness itu malah jadi our definition of beautiful," tutup Dian Sastro.