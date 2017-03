Bahagia Punya Pacar Baru, Marissa Nasution Makin Gemuk

JAKARTA - Rona bahagia yang terpancar jelas dari wajah Marissa Nasution digandeng oleh pria bule yang diakui sebagai sang kekasih. Aktris sekaligus presenter ini mengaku terjadi perubahan setelah melepas status jomblo.

"Lebih gemuk," kata Marissa saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Kamis (2/3/2017).

Meski berat badan meningkat, ia mengaku pacar yang diketahui bertempat di Singapura tersebut tak memberikan komentar protes atas perubahan fisiknya.

"No. Sama sekali enggak (protes). Kayaknya enggak gitu-gitu amat deh. Lebih bahagia aja. Kita tuh super easy going banget," tambahnya.

Kisah asmara yang telah terjalin sejak awal tahun 2017 ini, tak memasang kriteria pasangan. Ia hanya memberikan syarat ingin memiliki pria yang baik, bisa berbagi waktu bersama dan memiliki pemikiran sama.

"Tentunya orangnya harus baik, juga harus merasa 'klik' kalau ngobrol nyambung. Kalau kita spending time together juga merasa nyaman. Itu yang terpenting buat saya kalau keduanya kayak on the same way," pungkasnya.