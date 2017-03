Mengenal Wanita Penyebab Putusnya Katy Perry-Orlando Bloom, Erin McCabe

LOS ANGELES – Nama Erin McCabe belakangan ramai disebut setelah ia diduga menjadi penyebab berakhirnya kisah cinta Orlando Bloom dan Katy Perry. Karena bukan dari kalangan selebriti, sosok Erin tak banyak dikenal.

Erin diketahui sebagai putri Presiden Global Green, Les McCabe. Meski merupakan putri dari pebisnis kaya, tapi Erin bekerja seperti masyarakat pada umumnya. Ia pernah menjadi fronliner di Four Seasons Hotel and Resort di Los Angeles pada 2015 dan naik jabatan menjadi Conference Services Manager.

Orlando Bloom foi visto [conversando] com a filha do presidente do Global Green, Erin McCabe, no @globalgreen. (22.02.2017) pic.twitter.com/k0nn0f1sOx