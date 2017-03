10 Mantan Orlando Bloom yang Cantik dan Super Seksi

LONDON - Siapa yang tidak mengenal aktor tampan Orlando Bloom. Pemain film The Lord of the Ring ini dikabarkan sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan Katty Perry. Informasi ini sontak membuat kaget para netizen. Namun sebelum menjajaki hubungan dengan Katy Perry, Inilah sederet mantan pria kelahiran 13 Januari 1977



1.Condola Rashad



Model asal Amerika, Condola Rashad diketahui hanya seumur jagung ,menjalin kasih dengan Orlando



2. Erica Packer





Berasal dari Australia, Erica dikabarkan pernah dekat dengan Orlando Bloom.



3. Hellena Christensen



Mantan model Victoria Secret ini juga pernah kecantol oleh ketampanan Orlando Bloom.



4.Jennifer Aniston