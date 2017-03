Katy Perry-Orlando Bloom Putus, Netizen: Loh, Jadiannya Kapan?

LOS ANGELES – Kabar putusnya Katy Perry dan Orlando Bloom rupanya “mengagetkan” netizen. Tapi bukannya karena sedih karena sang idola putus cinta, sebagian dari mereka justru tidak mengetahui bahwa kedua selebriti Hollywood itu pernah berpacaran.

Keheranan tersebut terlihat di Twitter sejak mereka dikabarkan putus pada Rabu 1 Maret 2017. Bahkan, netizen justru berpaling dari informasi putusnya mereka. Ironisnya, kemesraan pasangan ini sudah beberapa kali terlihat di muka publik sebelumnya.

“Tunggu, Katy Perry dan Orlando Bloom pacaran? #NewsToMe,” tulis netizen @AlishaLaskowski.

I didn't even realise Katy Perry and Orlando Bloom were an item. Probably for the best. More important things going on in the world #reality