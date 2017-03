Dijenguk Nikita Mirzani, Bibir Julia Perez Merekah

JAKARTA - Model seksi Nikita Mirzani menyempatkan diri menjenguk Julia Perez di RSCM pada 1 Maret 2017, kemarin. Kunjungan ini cukup bersejarah lantaran Niki dan Jupe tengah berseteru dalam perkara hukum yang melibatkan sang asisten, Lucky disebuah klub malam di Jakarta Selatan..

Dalam kunjungan tersebut, Niki ditemani oleh aktris Ria Irawan. Menurut Ria, pada hari tersebut kondisi Jupe sudah membaik. Jupe, ujar dia, bahkan terlihat ceria. Senyumnya merekah dan melontarkan canda bersama Nikita. "Iya lebih baik, jauh lebih baik," ujar Ria, Rabu, 1 Maret 2017.

"Harus ceria dong, masa didatangi teman-teman nggak ceria dan senang, Jupe senyum-senyum dan becanda tadi," imbuhnya.

Jupe dikabarkan mengidap kanker sejak 2014. Ketika itu, Jupe diketahui sering bolak-balik ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Mantan istri Gaston Castano itu juga sempat berobat ke Singapura untuk berobat.

Menurut Jupe, penyebab penyakit kankernya lantaran beberapa hal. Mulai dari salah memilih pembalut hingga, sempat nakal karena tidak melakukan apa yang sudah menjadi nazarnya, hingga alasan Gaston Castano.

Rupanya, alasan terakhir tersebut jadi menguak fakta jika Jupe telah menikah dengan Gaston. Fakta itu terkuak karena Jupe mengajukan gugatan cerai karena kankernya dipengaruhi oleh gaya hidup Gaston.

"Kanker serviks yang dialami penggugat (Julia Perez) diakibatkan karena gaya hidup tergugat (Gaston) yang suka bergonta-ganti pasangan," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pudji Tri Rahadi saat membacakan alasan perceraian Jupe, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, penyakit yang diderita putri dari Sri Wulansih ini juga tak membebaskannya dari kontroversi. Selain sempat dituding mendramatisir penyakitnya, Jupe juga mengaku ingin punya anak dengan mencari pendonor sperma. Tapi, Jupe akhirnya mengurungkan rencana tersebut. Sebab, Jupe yakin bisa sembuh dan hamil secara normal. "Penanaman sperma sudah enggak lagi sekarang. Dokter bilang secara normal sudah bisa," tutur Jupe.

Meski dipenuhi kontroversi, perjuangan Jupe selama tiga tahun melawan kanker patut diacungi Jempol. Pelantun Belah Duren itu tetap semangat menjalani aktivitasnya di dunia hiburan Tanah Air. Ia bahkan sempat bergabung dengan Trio Cecepy bersama kedua sahabatnya Zaskia Gotik dan Ayu Ting Ting, dan sempat memiliki program acara sendiri.

"Saya kan enggak mau minta minta, saya enggak mau nyusahin orang. Enggak mau nyusahin keluarga, nyusahin temen dengan adanya penggalangan dana. Aku selalu berusaha. Saya pasti akan selesaikan kontrak sebaik mungkin," kata Jupe kala itu.

Jupe juga menyuarakan peduli kanker dengan memangkas habis rambut panjangnya menjadi botak. Ia juga diketahui sempat membangun rumah singgah di akhir tahun 2016, yang diperuntukkan bagi para anak-anak penderita kanker.Β

"Selama ini aku lagi mencari untuk hidup saya bermanfaat buat orang banyak. Saya ada rumah di Pondok Rangon, bukan punya saya, tapi rumah mama saya dan kosong. Saya mau bermanfaat, lalu saya mau buat rumah singgah, jadi buat anak-anak yang lagi berobat jalan atau sakit," terang Jupe soal rumah singgah yang dibangunnya.

Saat ini, Jupe masih terbaring di RSCM, untuk pengobatan penyakit kanker yang diderita. Beberapa hari lalu, Jupe diketahui sempat drop dan mengharuskannya untuk meminta donor darah dari para netizen.

Tak disangka, antusiasme para netizen untuk membantunya sangatlah besar. Terbukti saat ini pihak RSCM menutup layanan donor darah untuk Julia Perez lantaran banyaknya pendonor yang antri untuk memberikan darahnya kepada Jupe.

Berkat dorongan moril dari para netizen, Jupe diketahui kembali bersemangat dalam menjalani pengobatannya. Dukungan dari teman-temannya sesama artis juga turut membantunya dalam menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pengobatan untuk penyakitnya.

β€œπŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­πŸ˜­ thanks so much kalian so amazing 😭😭😭😭😭❀️❀️❀️❀️❀️ trimkasih sebanyak2 nya jupe tau ngak bisa fight cancer ini tanpa bantuan kalian.. support kalian... fight aku fight kalian juga untuk sebuah harapan,,, supaya jupe yakin bisa sembuh... trimakasih jupe selalu percaya ALLAH bekerja sangat misterius.... 🌹 #pendonordarahsukarelaforjupe #servicalcancer #goodkarma #positivevibes #cancerfight #harapanindah #orang2baik,” tulis Jupe.