Selena Gomez Siap Kenalkan The Weeknd kepada Keluarga Besar

The Weekend dan Selena (Foto: Hollywodlife)

LOS ANGELES - Kabar bahagia datang datang dari Selena Gomez. Dilansir Hollywood.com, Selasa 1 Maret 2017, Selena akan segera memperkenalkan sang pacar (The Weeknd) pada pihak keluarga.



Mereka pun telah mengumumkan hubungan resmi mereka melalui media sosial. Selena sudah siap memperkenalkan pelantun Starboy itu pada semua orang. Salah seorang sumber terpecaya mengkonfirmasi perihal informasi tersebut. Bahkan akan membawa Abel (The Weeknd) pada pihak keluarganya di Texas.





Abel Makkonen Tesfaye atau akrab dengan nama The Weeknd ini juga sedang menjalani turnya. Ia (Selena) terlihat di Paris bersama dengan The Weeknd pada 28 Februari 2017. Selain itu, Selena terlihat begitu senang dan berjoget dengan model Sara Sampoi saat The Weeknd sedang tampil pada acara tersebut.



Selena pun berencana setelah turnya selesai. Penyanyi cantik 24 tahun ini langsung akan membawanya ke Texas. Untuk itu kita nantikan saja perihal kabar terbaru hubungan mereka. Apakah pihak keluarga akan merestui mereka atau sebaliknya.