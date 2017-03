Kevin Aprillio Balut Musik Soundtrack Film Boboiboy dengan Youth Balance

JAKARTA - Soundtrack film animasi Boboiboy akan digarap musisi Kevin Aprilio bersama grup vokal bentukannya, Kevin and The Red Rose. Mereka mengaransemen ulang single Jagalah Bumi yang sebelumnya dibawakan band Kotak sebagai pengisi soundtrack tersebut.



Seperti dilansir Koran Sindo, Mendapatkan kesempatan membawakan lagu soundtrack film animasi yang tayang di MNCTV membuat Kevin dan temantemannya bangga dan gembira. Pasalnya, dia bisa menyampaikan pesan positif yang ada di lagu tersebut. Kevin and The Red Rose bertekad untuk melanjutkan semangat dari band Kotak yang sebelumnya membawakan lagu Jagalah Bumi sebagai soundtrack Boboiboy.



Kevin and The Red Rose akan mengubah musik lagu yang dulunya musik rock dan menjadi youth balance. “Jadi, lagu ini sebelumnya sudah ada. Pesannya agar anak-anak menjaga bumi. Menjaga itu macam-macam, bisa berbakti ke orang tua, belajar sungguh-sungguh. Inspirasi ini membuat semua anak-anak tambah semangat dan arti kata menjaga itu macam-macam, bisa berbakti ke orangtua, belajar sungguh-sungguh. Inspirasi ini membuat semua anak-anak tambah se ma - ngat,” kata Kevin saat peluncuran di DVD soundtrack Boboiboy, kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Lagu Jagalah Bumi versi Kevin and The Red Rose cukup berbeda dengan yang pernah dibawakan Kotak. Mereka mengubah warna musiknya menjadi lebih pop. ”Kita ingin konsep musiknya semi Korean pop. Karena lagu Boboiboy, bukan lagu yang ngebit,” ucapnya.

Keterlibatan grup band ini dalam soundtrack film Boboiboy membuat band yang digawangi personel seperti Kevin Aprilio, Lutfhi, Ilyas, dan Eda ini pun ketagihan ingin membuat lagu anak-anak. Lantaran Kevin ingin membuat jenis musik yang disukai segala umur, tidak hanya untuk anak muda. Untuk itu, Kevin and The Red Rose ingin lagunya dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

“Ya pengin banget. Kita mau bikin semua umur. Spesialisnya dari dunia musik,” ujar pemilik nama lengkap Kevin Aprilio Sumaatmadja ini.

Lebih lanjut putra sulung pasangan musisi Addie MS dan Memes ini pun mengatakan bahwa sangat senang bisa menggarap album untuk soundtrack dari Boboiboy The Movie. Mereka pun mengaku mengalami beban meskipun Kevin dan band barunya bisa menanganinya.



“Penggarapan album ini senang banget. Pasti ada beban. Kita dibawa santai aja. Penonton suka apa enggak. Dua-duanya penggemarnya,” katanya.

Tidak hanya itu, dia pun mengombinasikan beberapa selera di setiap anggotanya agar meng hasil kan jenis lagu yang disukai masyarakat dan pencinta musik. “Alhamdulillah, bener-bener keren sih. Tapi ternyata beda. Ya akhirnya dan orang-orang suka banget,” katanya.

Sementara itu, film animasi Boboiboy The Movie mendapat respons luar biasa saat ditayangkan di jaring an bioskop Tanah Air. Berangkat dari capaian tersebut, DNA Production sebagai pemegang lisensi film asal Malaysia tersebut kemudian tertarik merilisnya dalam bentuk DVD. DVD Boboi boy The Movie pun resmi diluncurkan lewat kolaborasi bersama Jagonya Musik dan Sport Indonesia (JMSI).

“Film ini dapat sambutan luar biasa saat diputar di bioskop, makanya kami pengin semua anak dapat nonton ,” kata Rina Novita, CEO DNA Production.