Tiga Adegan Gay di Film dan Serial Disney Sebelum Beauty and the Beast

Beauty and the Beast (Foto: Ist)

LOS ANGELES – Beauty and the Beast live-action mengklaim sebagai film pertama Disney yang akan menunjukkan adegan gay. Tapi sebelum Beauty and the Beast, Disney sejatinya sudah pernah menampilkan adegan-adegan yang disinyalir mengandung unsur LGBT.

Berikut adalah tiga film dan serial Disney yang mengandung unsur gay atau LGBT:

1. Frozen

Jika fans meminta adanya unsur gay di Frozen 2 dengan menampilkan pasangan lesbi untuk Elsa, Frozen diyakini telah memasukkan nilai tersebut di film pertama. Adegan gay di Frozen pertama tersaji di Wandering Oaken’s Trading Post and Sauna.

Di adegan itu, Oaken menyapa keluarganya yang terdiri dari seorang pria bertubuh besar, wanita dan anak-anak. Beberapa pihak meyakini jika pria bertubuh besar di situ adalah pasangan Oaken yang berarti dia adalah seorang gay, demikian seperti dilansir Mic.

2. Finding Dory

Jika Frozen menyajikan pasangan gay, Finding Dory menawarkan adegan lesbi di filmnya. Walau hanya beberapa detik, tapi film tersebut memperlihat sepasang perempuan yang sedang berjalan-jalan dan terlihat kaget ketika melihat kereta bayi mereka gurita.

Adegan ini sendiri langsung mencuri perhatian dan jadi topik panas saat bahkan saat baru dimunculkan di trailer, demikian dilansir The Wrap.

3. Star vs The Forces of Evil

Star vs The Forces of Evil adalah serial terbaru Disney yang memperlihatkan adegan gay. Tak tanggung-tanggung, di episode terbaru yang tayang akhir Februari 2017 lalu, Star vsThe Forces of Evil menunjukkan sejumlah pasangan yang tengah menonton konser.

Pada satu waktu, pasangan-pasangan itu berciuman. Di antara pasangan-pasangan tersebut, ada sesama perempuan dan laki-laki yang juga asyik berciuman.