Kai 'EXO' Jadi Pemeran Utama di Drama Jepang

TOKYO – Kai terus melebarkan sayap ke dunia akting. Setelah menjadi pemeran utama di sebuah drama Korea, personel EXO ini juga dipercaya untuk memerankan karakter utama di drama baru Jepang berjudul Spring Has Come.

Dilansir Soompi, orang dalam SM Entertainment pertama kali membocorkan jika Kai telah dipilih untuk bermain di drama Jepang itu. Menyusul bocoran dari SM tersebut, beberapa media Jepang lantas membenarkan kabar tersebut dalam berita-berita mereka.

Spring Has Come diangkat dari novel Jepang berjudul sama karya Kuniko Mukoda. Drama ini berfokus pada kehidupan sebuah keluarga di masyarakat modern Jepang. Kai sendiri berperan sebagai seorang kameramen Korea.

Kai mencatat sejarah dengan menjadi selebriti Korea pertama yang menjadi pemeran utama di drama Jepang produksi stasiun WOWOW. Sebelumnya, belum ada artis non-Jepang yang pernah menjadi tokoh utama dari drama yang diproduksi oleh WOWOW.

Artinya, Spring Has Come menjadi drama Jepang pertama Kai sekaligus proyek kedua yang menjadikannya sebagai tokoh utama. Sebelum Spring Has Come, kekasih Krystal ‘f(x)’ menjadi pemeran utama di drama Korea Andante yang saat ini sudah mulai proses syuting dan sempat menuai kontroversi.