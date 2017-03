Wow, Film Beauty and the Beast Perkenalkan Karakter Gay Pertama Disney

Film Beauty and the Beast. (Foto: USA Today)

LOS ANGELES - Beauty and the Beast benar-benar menjadi salah satu film wajib tonton. Tak hanya karena ini adalah live-action pertama dari cerita legendaris tersebut, tapi juga di karya ini akan memperkenalkan karakter gay pertama dari Disney.

Kabar akan adanya karakter gay di Beauty and the Beast diungkap sendiri oleh sutradara Bill Condon. Sosok gay itu datang dari karakter LeFou yang diperankan oleh Josh Gad. LeFou akan memperlihatkan kecenderungan seksualnya yang menyimpang.

“LeFou adalah seseorang yang pada satu hari ingin menjadi Gaston dan di hari lain ingin mencium Gaston. Dia bingung tentang apa yang dia inginkan. Dia adalah seseorang yang baru menyadari jika dia punya perasaan itu,” jelas Cordon seperti dilansir USA Today, Kamis (2/3/2017).

Cordon menambahkan, “Dan Josh membuat sesuatu yang cerdas dan nikmat dari itu. Dan itu terbayar pada akhirnya, aku tak ingin membuangnya. Ini adalah sesuatu yang bagus, momen gay eksklusif di sebuah film Disney.”

Fakta ini tentu saja menambah daya tarik lain dari Beauty and the Beast. Selain membawa isu LGBT, Beauty and the Beast juga mengusung soal feminisme lewat karakter Belle yang diperankan Emma Watson. Film ini akan tayang pada 17 Maret 2017 nanti.