Chris Martin Ultah, Coldplay Hadiahi Fans Lagu Baru

LOS ANGELES – Masih ingat dengan pengumuman Chris Martin di 2016 lalu tentang rencana perilisan mini album baru Coldplay tahun ini? Coldplay telah mengumumkan kapan tepatnya mini album baru berjudul “Kaleidoscope EP” tersebut akan dirilis.

Mini album “Kaleidoscope” akan dirilis pada 2 Juni 2017 mendatang. Ini merupakan mini album lanjutan dari “A Head Full of Dreams” yang dirilis 2015 lalu, dan telah terjual lebih dari lima juta copy.

“Kaleidoscope” merupakan mini album berisi lima lagu baru Coldplay. Salah satunya adalah Hypnotised yang video liriknya telah dirilis di akun Youtube resmi Coldplay, bertepatan dengan ulang tahun Chris Martin. Selain Hypnotised, mini album ini juga berisi All I Can Think About is You, Something Just Like This, Miracles 2, dan ALIENS.

Sama seperti Hypnotised, lagu Something Just Like This juga telah dirilis. Lagu ini memperlihatkan kolaborasi apik antara Coldplay dan The Chainsmokers yang kini videonya telah ditonton lebih dari 30 juta kali dalam kurun waktu seminggu.