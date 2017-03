Cara John Legend Kenalkan Lagu Baru

JAKARTA - John Legend selalu punya cara untuk mengenalkan lagu baru. Ia ingin lagu barunya bisa diterima dengan baik oleh para penikmat musik dengan cara unik yang dilakukan.

Dilansir Sindonews, setelah merilis versi studio dari lagu God Only Know yang menampilkan Cynthia Erivo setelah Grammy pada awal Februari 2017, pelantun All of Me itu kembali mengeluarkan medley dari lagu City of Stars dan Audition (The Fools Who Dream) diajang Oscar 2017.

Lagu versi studio ini menampilkan irama piano, di mana sebelumnya pernah dibawakan di Oscars yang dimainkan oleh composer La La Land, Justin Hurwitz bersama live-orchestra. Namun, berbeda dengan versi aslinya yang dinyanyikan Emma Stone (Mia) dalam film, lagu Audition versi Legend ini sedikit lebih grande karena orkestra yang kuat dan vokal yang halus dari penyanyi tersebut.

Kembali ke momen ajang penghargaan untuk insan perfilman Hollywood, Academy Award ke-89 (Oscars) di awal pekan ini, Legend memang terlihat sempurna saat menampilkan soundtrack film musical La La Land tersebut.

Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya memiliki waktu seminggu untuk memahami lagu tersebut, namun ayah satu anak itu berhasil memukau setiap tamu undangan yang hadir.

Dilansir Aceshowbiz, City of Stars sukses memenangkan Oscar untuk kategori Best Original Score yang diberikan kepada Hurwitz serta penulis lirik Benj Pasek dan Justin Paul. Kemenangan ini mengalahkan sejumlah lagu yang dibawakan Justin Timberlake, Lin-Manuel Miranda, dan Sting.

Sementara, La La Land juga berhasil membawa pulang 6 piala dari 14 kategori yang dinominasikan, termasuk Best Actress dan Best Director.