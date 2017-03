Daebak! Taeyeon Raih Certified All Kill Lewat Lagu Fine

SEOUL – Taeyeon membuktikan diri sebagai ratu chart di industri K-POP. Lewat lagu barunya, Fine, mantan kekasih Baekhyun ‘EXO’ itu baru saja membukukan prestasi dengan meraih certified all kill.

Certified all kill berbeda dengan all kill yang diraih seorang musisi beberapa jam setelah merilis album atau lagu baru. sertifikat tersebut didapat seorang musisi ketika lagu mereka menduduki peringkat satu di delapan tangga lagu utama kategori real-time dan daily ditambah dengan iChart.

Fine tercatat menduduki peringkat 1 di delapan chart utama Korea dan iChart, baik kategori daily atau pun realtime per 2 Maret pukul 12.30 dini hari waktu Korea. Taeyeon berkesempatan untuk meraih all kill sempurna jika Fine nanti juga menjadi pemuncak untuk chart mingguan (weekly) iChart.

Sekadar informasi, dilansir Soompi, Kamis (2/3/2017), Fine merupakan lagu utama dari full album solo perdana Taeyeon, My Voice. Sejak dirilis pada 28 Februari 2017 lalu, Fine terus memuncaki berbagai tangga lagu dan sudah ditonton lebih dari 3 juta kali dalam waktu 24 jam.

My Voice sendiri berisi 13 lagu seperti Cover Up, Feel So Fine, I’m OK, dan Time Lapse. Sama seperti Fine, lagu-lagu lain dalam album ini juga menguasai chart-chart musik Korea. Demikian dilansir Soompi.